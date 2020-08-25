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Yaşam

Kahramanmaraş'ta 18 yaş altı ile 65 yaş ve üstündekilere merasimlere katılmama kısıtlaması

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, 18 yaş ve altı ile 65 yaş üstü vatandaşlar için koronavirüs salgını kapsamında yeni tedbirler aldı.

AA25 Ağustos 2020 Salı 22:34 - Güncelleme: 25 Ağustos 2020 Salı 22:34
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Valilikten yapılan açıklamada, Vali Ömer Faruk Coşkun başkanlığında gerçekleştirilen İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ek kararların alındığı bildirildi.

Kararların kaymakamlar koordinesinde kolluk güçleri, sağlık ve zabıta teşkilatınca yürütüleceği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"18 yaş altı genç ve çocuklarımızın saat 21.00'den sonra umuma açık yerler, parklar gibi alanlara veli ve vasisi olmaksızın girişinin kısıtlanmasına, 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ise düğün, nikah, nişan gibi merasimlere gelin ve damadın anne, baba, dede, anneanne, babaannesi harici katılımının kısıtlanmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereği idari işlemin kaymakamlarca tesis edileceği kaydedildi.

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