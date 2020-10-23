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Yaşam

Kahramanmaraş'ta 70 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 103 kişiden 70'i tutuklandı.

IHA23 Ekim 2020 Cuma 18:59 - Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 18:59
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Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il genelinde aranan şahısları yakalamak için operasyon yaptı. Yüzlerce adrese çok sayıda polis ile baskın yapan polis, artarda gözaltı yaptı. Adreslerde yakalanan şüphelilerden kimliksiz olanlar ve kimliğinden şüphe duyulanlar ayrıntılı parmak izi tetkikinden geçirilerek kimlikleri saptandı. Birçoğunun yakalanmamak için sürekli adres değiştirdiği de tespit edildi. Polisin yaptığı çalışmada çeşitli ceza ve suçlardan aranan 103 şahıs yakalandı.

Operasyon kapsamında uyuşturucu ticareti, silahlı gasp, hırsızlık, yaralama, sahtecilik, tefecilik, dolandırıcılık, silahlı tehdit gibi suçlardan 7 yıla kadar hapis cezası ile aranan 70 kişi ve farklı suçlardan yakalama kararı ile aranan 33 kişi yakalandı. Yakalanan 103 şahıs emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi,70’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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