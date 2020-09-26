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Yaşam

Kahramanmaraş'ta asayiş uygulaması

Kahramanmaraş'ta asayiş uygulaması sırasında gözaltına alınan 32 kişi tutuklandı.

AA26 Eylül 2020 Cumartesi 00:44 - Güncelleme: 26 Eylül 2020 Cumartesi 00:51
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Kahramanmaraş'ta aranan kişilere yönelik asayiş uygulamasında gözaltına alınan 67 kişiden 32'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Hedef kişilerin takibini yaparak adreslerini belirleyen ekipler, aralarında cinayet suçuna ortak olmaktan aranan ve hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan A.İ'nin de yer aldığı 67 kişiyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 32 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 35'i serbest bırakıldı.

Şüphelilerden kimliksiz olanlar ve kimliğinden şüphe edilenlerin parmak izi tetkikinden geçirilerek kimliklerinin saptandığı, bu kişilerin yakalanmamak için sürekli adres değiştirdikleri ancak yapılan detaylı takipten kaçamadıkları öğrenildi.

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