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Yaşam

Kahramanmaraş'ta bahçede ölü kadın bulundu

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir kadın, yaşadığı apartmanın bahçesinde ölü bulundu.

AA28 Nisan 2021 Çarşamba 02:50 - Güncelleme: 28 Nisan 2021 Çarşamba 02:50
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Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'ndeki apartmanın bahçesinde hareketsiz yatan bir kadın olduğunu gören çevre sakinleri, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının öldüğünü, polis ekipleri de cesedin Ayla Y'ye (31) ait olduğunu belirledi.

Polis, bir süredir eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen Ayla Y'nin 7. kattaki evinde inceleme yaptı.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Ayla Y'nin cenazesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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