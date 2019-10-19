Denizi olmayan ilde, bir günde kapış kapış satıldı! Tanesi 5 lira

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Kahramanmaraş’ta bir kasa yengeç bir günde satıldı

Kahramanmaraş’ta bir balıkçı esnafı tarafından iş yerine getirilen bir kasa yengeç, bir günde tüketildi.

  • İHA
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Alabalık üretiminde Türkiye’nin ilk sıralarında yer alan Kahramanmaraş’ta deniz ürünü yengeç satışları da başladı. Onikişubat ilçesi Şazibey Balık Pazarı’nda esnaflık yapan İbrahim Sarı, Mersin’den yengeç getirerek satışa sundu. Deneme amaçlı getirilen yaklaşık 60 yengeç, bir günde satıldı. Yengecin tanesini 5 liradan satan İbrahim Sarı, Kahramanmaraş’ta yengeç satışlarının iyi olduğunu ve günde ortalama 50-60 yengecin satıldığını söyledi.
 
Yengecin insan sağlığına faydasının fazla olduğunu da söyleyen Sarı, “Mavi yengeçleri Mersin’in Silifke ilçesinden getirttik. Kahramanmaraş’ta da tezgahlarda görülmeye başladı. Tanesini 5 liradan satışa sunduk ve bir tanesi yaklaşık yarım kilogram geliyor. Dün geldi yengeçler ve bir günde tüketildi. Sağlık açısından çok faydalı ve besleyici olduğu söyleniyor. Günde yaklaşık 60 tane satılıyor. Yani denizi olmayan kentte balığın yanı sıra denizi ürünü olan yengeç satışları da başlamış oldu” diye konuştu.
 

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