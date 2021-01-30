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Yaşam

Kahramanmaraş'ta eş zamanlı operasyon: 46 kişi yakalandı

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 46 kişi operasyonla yakalandı.

AA30 Ocak 2021 Cumartesi 19:16 - Güncelleme: 30 Ocak 2021 Cumartesi 19:16
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Kahramanmaraş'ta düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kaydı bulunan 46 kişi yakalandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, "fuhşa teşvik ve yer temin etmek", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak", "yaralama", "kumar oynanması için yer temin etme", "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" ve "hırsızlık" suçlarından aranan 46 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 22'si tutuklandı, 24'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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