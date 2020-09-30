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Yaşam

Kahramanmaraş'ta kaçak sigara operasyonu

Kahramanmaraş'ta düzenlenen kaçak sigara operasyonunda toprağa gömülü sigaralar bulundu.

AA30 Eylül 2020 Çarşamba 00:32 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 00:59
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Kahramanmaraş'ta bir evin bahçesinde toprağa gömülü gümrük kaçağı 270 paket sigara ele geçirildi.

Sümer Mahallesi'nde M.A'ya ait bir iş yeri ve evde kaçak sigara bulunduğu ihbarı alan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, bir evin bahçesine gömülü vaziyette 270 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Kaçakçılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan M.A, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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