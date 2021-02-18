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Yaşam

Kahramanmaraş'ta kaçakçılık operasyonu

Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsünde kaçak cep telefonu ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

AA18 Şubat 2021 Perşembe 19:58 - Güncelleme: 18 Şubat 2021 Perşembe 19:58
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yolcu otobüsünde gümrük kaçağı 43 cep telefonu ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Narlı Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası açıklanmayan bir yolcu otobüsünü durdurdu.

Otobüsün bagaj kısmında yapılan aramada, çeşitli marka ve modellerde gümrük kaçağı 43 cep telefonu ile bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Operasyon kapsamında G.A, İ.H.N, E.N, E.D, K.M. ve M.H. gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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