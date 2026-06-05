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Yaşam

Kahramanmaraş'ta kayınpeder dehşeti! Damadını öldürüp kaçtı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir kişi, tartıştığı damadını bıçaklayarak öldürdü.

AA5 Haziran 2026 Cuma 07:10 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta kayınpeder dehşeti! Damadını öldürüp kaçtı
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Alınan bilgiye göre, İ.O. (30) ile kayınpederi Y.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.E, damadı İ.O'yu vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan İ.O, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheli Y.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

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