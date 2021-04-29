İSTANBUL 21°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Nisan 2021 Perşembe / 17 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2103
  • EURO
    9,9543
  • ALTIN
    469.714
  • BIST100
    1385.91
Yaşam

Kahramanmaraş'ta kaza

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde seyir halindeki otomobilin park halindeki araçlara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

AA29 Nisan 2021 Perşembe 00:47 - Güncelleme: 29 Nisan 2021 Perşembe 00:47
ABONE OL

Salih B'nin (22) kullandığı 33 HL 738 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı'nda seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 46 LD 928 plakalı araca, ardından da 51 KN 153 plakalı otomobile çarparak devrildi.

Park halindeki 51 KN 153 plakalı otomobil ise çarpmanın etkisiyle yan yatarak 34 BSU 316 plakalı otomobil ile 34 ABT 411 otomobile çarptı.

Kazada sürücü Salih B. ile araçtaki bir kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.