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Yaşam

Kahramanmaraş'ta korkutan yangın

Kahramanmaraş'ta bir çiftlik evinde çıkan yangında ahır ve arazi zarar gördü.

AA30 Eylül 2020 Çarşamba 23:29 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 23:29
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan bir çiftlik evindeki boş ahır ve çevresindeki arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Avşar Mahallesi sulama kanalı bölgesinde İdris C'ye (42) ait çiftlik evinin yanında bulunan boş ahırda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince söndürüldü.

Hasarın meydana geldiği yangınla ilgili jandarma ekiplerince soruşturma başlattı.

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