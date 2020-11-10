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Yaşam

Kahramanmaraş'ta operasyon

Kahramanmaraş'ta kaçak muayenehaneye yapılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

AA10 Kasım 2020 Salı 18:14 - Güncelleme: 10 Kasım 2020 Salı 18:14
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 Kahramanmaraş'ta kaçak muayenehane olarak işletildiği tespit edilen 6 adrese düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde bazı dükkan ve dairelerin kaçak muayenehane olarak faaliyet gösterdiği belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, tespit ettikleri 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, muayenehanelerin branşlarına göre poliklinik gibi hizmet verdiği ve eczane birimlerinin olduğu belirlendi.

Adreslerde hijyen kurallarına uyulmadığı ve diş, çocuk sağlığı ile kadın doğum gibi branşlarda yetkisi olmayan kişilerce muayene yapıldığı tespit edildi.

Operasyonda, yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda tıbbi malzeme ve cihaz ile kozmetik ürüne el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

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