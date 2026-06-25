Boğaziçi Mahallesi'nde bir apartmanın 1. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında engelli olduğu belirtilen Esra (45), Muhammet (32) ve Abdulgani Saltalı (26) kardeşler hayatını kaybetti.

Yangında yaralanan diğer kardeş Mustafa Saltalı ile dumandan etkilenen anne Nevruz Saltalı ve aynı katta yaşayan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Dairede de hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.