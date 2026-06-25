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Yaşam

Kahramanmaraş'ta yangın faciası! 3 kardeş can verdi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki bir apartman dairesinde çıkan yangında 3 kardeş öldü, yaralanan ve dumandan etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı.

AA25 Haziran 2026 Perşembe 13:36 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta yangın faciası! 3 kardeş can verdi
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Boğaziçi Mahallesi'nde bir apartmanın 1. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangında engelli olduğu belirtilen Esra (45), Muhammet (32) ve Abdulgani Saltalı (26) kardeşler hayatını kaybetti.

Yangında yaralanan diğer kardeş Mustafa Saltalı ile dumandan etkilenen anne Nevruz Saltalı ve aynı katta yaşayan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Dairede de hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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