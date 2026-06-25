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Yaşam

Kahramanmaraş'ta yangın faciası! Engelli 3 kişi yangında can verdi

Kahramanmaraş'ta çıkan ikamet yangınında, ilk belirlemelere göre engelli olduğu öğrenilen 3 kişi hayatını kaybetti.

İHA25 Haziran 2026 Perşembe 13:36 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta yangın faciası! Engelli 3 kişi yangında can verdi
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Kahramanmaraş'ta çıkan ikamet yangınında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Yangın, Onikişubat ilçesi Boğaziçi Mahallesi'ndeki bir binada çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları yapıldı.

Yangında ilk belirlemelere göre engelli olduğu öğrenilen 3 kişi hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen 2 kişi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

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