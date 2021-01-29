Kahreden kaza! Hemzemin geçitte lokomotifin çarptığı adam hayatını kaybetti

DHA 29 Ocak 2021 Cuma 14:54 - Güncelleme: 29 Ocak 2021 Cuma 14:54

Kaza, merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Emin K.’nin (29) makinistliğini yaptığı lokomotif, hemzemin geçitte yolun karşısına geçmeye çalışan Muzaffer Gül’e çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Muzaffer Gül’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Acı haberi alıp kaza yerine gelen Gül’ün yakınları, gözyaşı döktü. Gül’ün cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, makinist Mehmet Emin K. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.