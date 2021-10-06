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Yaşam

Kahreden kaza! Oyun oynarken üzerine televizyon devrilen 4 yaşındaki Ferhat öldü

Şanlıurfa'da oyun oynarken üzerine televizyon devrilen Ferhat Çakmak (4), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA6 Ekim 2021 Çarşamba 15:48 - Güncelleme: 6 Ekim 2021 Çarşamba 15:48
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Olay, bu sabah Ceylanpınar'a bağlı kırsal Yukarıdurmuş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evde oyun oynayan Ferhat Çakmak'ın üzerine televizyon düştü. Gürültü üzerine odaya giren aile üyeleri, televizyon altında kalan Ferhat'ı ağır yaralı kurtararak, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla eve gelen ekiplerin ilk müdahalesini yaptığı Ferhat, ambulansla kaldırıldığı Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Ölümüyle ailesi ve yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı Ferhat Çakmak'ın cenazesi, otopsinin ardından toprağa verildi.

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