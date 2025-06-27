İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Haziran 2025 Perşembe / 1 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,8845
  • EURO
    46,7789
  • ALTIN
    4197.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Kahverengi kokarcaya biyolojik önlem: 50 tanesini doğaya salındı
Yaşam

Kahverengi kokarcaya biyolojik önlem: 50 tanesini doğaya salındı

Karadeniz'in tarımsal üretimini tehdit eden kahverengi kokarca böceğine karşı Rize'de önemli bir adım atıldı. Tarımın zararlısı olarak görünen kahverengi kokarcaya karşı biyolojik önlem alındı.

IHA27 Haziran 2025 Cuma 18:17 - Güncelleme:
Kahverengi kokarcaya biyolojik önlem: 50 tanesini doğaya salındı
ABONE OL

Karadeniz Bölgesi'nde fındık başta olmak üzere birçok tarım ürününe büyük zarar veren kahverengi kokarca böceğiyle mücadelede için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Rize İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kahverengi kokarca ile mücadele etmesi için samuray arıcığı doğaya salındı.

Samsun Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü tarafından üretilen toplamda 50 bin adet samuray arıcığı, merkez ve Derepazarı, İyidere, Güneysu, Çayeli, Pazar, Ardeşen, Fındıklı ilçelerinde 100 farklı lokasyona bırakıldı. İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerçekleştirilen samuray arıcığı salımı ile birlikte kahverengi kokarca zararlısı ile ilgili mücadele hız kesmeden devam etmiş oldu.

ÖNERİLEN VİDEO

Acı olay: Kalp krizi geçiren arkadaşını kurtarmak isterken kalp krizi geçirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.