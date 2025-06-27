Kahverengi kokarcaya biyolojik önlem: 50 tanesini doğaya salındı

Karadeniz Bölgesi'nde fındık başta olmak üzere birçok tarım ürününe büyük zarar veren kahverengi kokarca böceğiyle mücadelede için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Rize İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kahverengi kokarca ile mücadele etmesi için samuray arıcığı doğaya salındı.

Samsun Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ve Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü tarafından üretilen toplamda 50 bin adet samuray arıcığı, merkez ve Derepazarı, İyidere, Güneysu, Çayeli, Pazar, Ardeşen, Fındıklı ilçelerinde 100 farklı lokasyona bırakıldı. İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından gerçekleştirilen samuray arıcığı salımı ile birlikte kahverengi kokarca zararlısı ile ilgili mücadele hız kesmeden devam etmiş oldu.