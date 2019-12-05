Kahveseverler bu etkinlikte buluşacak

Dünya Türk kahvesi günü olan 5 Aralık (bugün) bir çok yerde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. İstanbul’daki en büyük organizasyonlardan biri de Marmara Forum Alışveriş Merkezi’nde kutlanıyor. 4-15 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Forum Coffee Weeks (Kahve Haftaları) kapsamında Marmara Forum ziyaretçileri, hem dünyanın dört bir yanından farklı tatları deneyimleme hem de son derece renkli etkinlikler ve konserlerle hoşça zaman geçirme şansını yakalayacak.

Yetişkinler, ‘Kahveden Tuvale Atölyesi’nde içtikleri kahvelerinin telvesi veya suyu ile iki parçadan oluşan tuvalin üzerinde yer alan kahve şablonlarını boyayarak, etkinliğe özel bir anı sahibi olabilecek.

MİNİKLERE ETKİNLİK

Forum Coffee Weeks’te minik ziyaretçiler için de birbirinden renkli atölyeler düzenlenecek. Bunlardan ‘Mutlu Anlar Cupcake Atölyesi’nde çocuklar, kendi yaptıkları cupcake’leri yiyerek benzersiz bir deneyim yaşayacaklar. Etkinlik kapsamında, barista uzmanları her hafta sonu workshop düzenleyecek. Mixibikes alanında ise konuklar pedal çevirerek kendi kahvelerini yapacak.

ÖZEL WORKSHOPLAR

Forum Coffee Weeks’in bir diğer özelliği de ‘erişilebilir’ bir etkinlik olması. Görme engelliler için özel hazırlanan mönüler gibi engelli vatandaşların katılımını ve kahve deneyimine ortak olmasını sağlayacak her türlü detay düşünüldü. Bunlardan biri de görme engellilerin dünyasıyla empati kurdurmayı amaçlayan ve ortak workshop alanında düzenlenecek olan ‘karanlıkta kahve deneyimi’ Bu seansta konuklar, sadece tat ve koku alma duyularını kullanarak kahve tadımı gerçekleştirecekler.