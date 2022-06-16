Kalbi duran Nisa bebekten üzen haber!

Türkiye günlerce annesi tarafından sokağa terk edilen Nisa bebeğe uzanan şefkat elini konuşmuştu. 5 Nisan'da ise minik Nisa'nın, boğazına kaçan kusmuk yürekleri ağızlara getirmiş, yoğun bakıma alınmıştı. Sağlık görevlisi Büşra Durmaz'ın elleriyle beslediği Nisa bebekten üzen haber geldi.

NİSA BEBEKTEN ÜZEN HABER

Sabah'ın haberine göre; Nisa bebeğin minik kalbi, kusmuğunun boğazına kaçması sonucu durdu. Yuvanın kameralarında hareketsiz olduğu fark edilen bebeğe ilk müdahaleyi yuva doktoru yaptı. Yuvada 10 dakika, ambulansta 10 dakika yapılan kalp masajı, 30 dakika da acil serviste sürdü. Masajın ardından kalbi çalışan Nisa, bilinci kapalı ve genel durumu kötü olarak yoğun bakıma alındı. Tedavinin 10. gününde de kalp kasılması nedeniyle müdahale edilen minik bebeğin zaman zaman genel durumunun çok daha kötü olduğu belirtiliyor. Solunum yapabilmesi için entübe edilen minik beden, mekanik ventilatörde anbean yakından takip ediliyor. Kusma ile akciğere yemek kaçtığı için oksijensiz kalan Nisa bebeğin ağır beyin hasarı bulunduğu ve dolaşımının da bozuk olduğu öğrenildi. Gözleri ışığa da tepki vermeyen minik bebeğin, maalesef çevresel farkındalığı da yok. Yani 'vejetatif' durumda.