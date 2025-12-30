İSTANBUL 14°C / 3°C
Yaşam

Kamp sonrası kayboldu! Sevgilisi şüpheli olarak gözaltında

Balıkesir'in Erdek ilçesinde kamp sonrası kaybolan Elif Kumal'dan günlerdir haber alınamıyor. Olay kapsamında jandarma ekipleri ise Kumal'ın erkek arkadaşı E.G'yi gözaltına aldı.

AA30 Aralık 2025 Salı 13:31 - Güncelleme:
Balıkesir'in Erdek ilçesinde kamp yaptığı bölgeden aracıyla ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 33 yaşındaki Elif Kumal'ın erkek arkadaşı, gözaltına alındı.

Kapıdağ Yarımadası Yukarıyapıcı Göleti mevkisinde 27 Aralık'ta erkek arkadaşı E.G. ile kamp yapan ve bir süre tartıştıktan sonra kendi aracıyla bölgeden ayrılmasının ardından kaybolan Kumal, jandarma, itfaiye, AFAD ve 911 Arama Kurtarma Derneği ekiplerince aranıyor.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, Kumal'ın kullandığı aracın Erdek veya Bandırma yönündeki kontrol noktalarından geçiş yapmadığını belirledi. Dron ve iz takip köpeklerinin de kullanıldığı çalışmalara, bölgeyi bilen off-road ekipleri de destek veriyor.

Ormanlık alan ve gölet çevresini tarayan ekipler, Kumal'ın aracına ait olduğu değerlendirilen bir karter koruma parçası buldu.

Gece saatlerinde insansız hava aracı ile de bölgede arama çalışması yapan ekipler, Belkıs, Yukarıyapıcı, Ballıpınar, Kirazlı Manastırı bölgesindeki ormanlık alanda arama çalışmalarını sürdürüyor.

Olay kapsamında jandarma ekipleri ise Kumal'ın erkek arkadaşı E.G'yi gözaltına aldı. E.G'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

- "ARAŞTIRMAMIZI DEVAM ETTİRİYORUZ"

Erdek Kaymakamı Hasan Göç, gazetecilere, Elif Kumal'a henüz ulaşılamadığını söyledi.

Çok sayıda ekiple bölgede çalışma yaptıklarını belirten Göç, şöyle konuştu:

"Su altı kurtarma ekipleriyle birlikte 150'si jandarmamız, 200'de diğer kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarından personel olmak üzere toplam 350 kişiyle bölgede çalışmamız devam ediyor. Olabilecek bütün alternatifleri değerlendirerek olayın meydana geldiği bölgeden dışa doğru ayrıntılı şekilde her yeri adım adım bütün izleri takip ederek bu araştırmamızı devam ettiriyoruz. Sonu ne kadar süre alırsa alsın devletimiz bu kızı sağ salim bulmak ve ailesine teslim etmek niyetindedir. Biz fedakarca çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Kızımızın ailesine de sabırlar diliyorum. İnşallah bu iş sevindirici bir şekilde sonuçlanır."

Kumal'ın ağabeyi İbrahim Kumal da Konya'da çalıştığını ve kardeşinin kaybolduğunu duyar duymaz geldiğini dile getirdi.

Tüm bölgenin araştırıldığını aktaran Kumal, "Şu ana kadar en ufak iz yok. Bir kaza durumu olsa ya da bir şey olsa gidebileceği yollar belli. Bu zamana kadar bulunurdu. Biz de ekiplerle birlikte bölgede arama çalışmalarını yerinde takip ediyoruz." diye konuştu.

Balıkesir İl Jandarma Komutanı Albay Murat Özer de bölgeye gelerek ekiplerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

