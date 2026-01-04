İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ocak 2026 Pazar / 16 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,0297
  • EURO
    50,4667
  • ALTIN
    5991.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Kampta kaybolan Elif'ten hala haber yok! Genç kadının kaybolmasında çarpıcı iddia
Yaşam

Kampta kaybolan Elif'ten hala haber yok! Genç kadının kaybolmasında çarpıcı iddia

Kapıdağ'da kaybolan Elif Kumal'ın erkek arkadaşı Enis G.'nin serbest bırakılmasının ardından arama çalışmalarına katılmak istediği ancak ailenin hassasiyeti göz önüne alınarak bu talebin reddedildiği öne sürüldü.

IHA4 Ocak 2026 Pazar 13:23 - Güncelleme:
Kampta kaybolan Elif'ten hala haber yok! Genç kadının kaybolmasında çarpıcı iddia
ABONE OL

Kapıdağ'da kaybolan Elif Kumal olayında önce gözaltına alınan ardından adliyeye kontrolle serbest bırakılan Enis G.'nin aramalara katılmak istediği ancak ailenin hassasiyeti düşünülerek bu talebin güvenlik güçlerince uygun görülmediği iddia edildi.

Erdek'e bağlı Kapıdağ'da kaybolan Elif Kumal olayında dikkat çekici iddialar ortaya atıldı. İddiaya göre Elif Kumal, kaybolduğu gece kamp alanından ayrıldıktan bir süre sonra Enis G.'yi telefonla aradı. Bu görüşmede Elif "Araçta kapılar sıkıştı, çıkamıyorum" ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Ayrıca Enis G.'nin, gerek yetkili birimlere gerekse kendisini sorgulayan üst düzey görevlilere, arama çalışmalarının özellikle gölet çevresinde yoğunlaştırılması gerektiğini, aracın gölete düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde durduğunu dile getirdiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre; Enis G.'nin abisinin Elif Kumal'ın ailesiyle sürekli iletişim halinde olduğu, ayrıca Enis G.'nin arkadaş çevresinin de arama kurtarma faaliyetlerine aktif şekilde katıldığı ifade edildi.

  • Elif Kumalın
  • arama çalışmaları
  • Elif Kumalı
  • Arama çalışmaları
  • Kaybolan kişi
  • Aile hassasiyeti

ÖNERİLEN VİDEO

Kontrolden çıkan tır eve daldı: Kaza anı anbean kaydedildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.