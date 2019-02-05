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Kamyon şarampole devrildi: 4 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, şarampole yuvarlandı. Kazada 4 kişi yaralandı.

  • DHA
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Kaza, saat 07.00 sıralarında, Konya- Adana yolu Hortu mevkisinde meydana geldi. Hacı Erdinç yönetimindeki 58 NP 237 plakalı kamyon, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücü Hacı Erdinç ile araçtaki Turan Erdinç, Mustafa Köse ve Resul Coşkun yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyon ise kazada hurdaya döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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