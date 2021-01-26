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Yaşam

Kamyon ve otomobil çarpıştı bir kişi öldü

Sarıyer'de kamyonla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Polis ekipleri, kaza nedeniyle tek şeritli yoldaki trafiği kontrollü olarak sağladı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

AA26 Ocak 2021 Salı 16:22 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 16:22
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Alınan bilgiye göre, Büyükdere Bahçeköy yolu üzerinde Ahmet E. yönetimindeki 34 BM 2244 plakalı kamyon, Umutcan Ö'nün kullandığı 35 GD7435 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde sıkışan Ahmet Karakurt, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Karakurt ve kazada yaralanan otomobil sürücüsü Umutcan Ö. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Karakurt, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaza nedeniyle tek şeritli yoldaki trafiği kontrollü olarak sağladı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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