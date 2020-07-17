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Yaşam

Kamyondan kopan lastiğin iki otomobile çarpması sounucu 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde seyir halindeki kamyondan kopan lastiğin iki otomobile çarpması sonucu bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

AA17 Temmuz 2020 Cuma 21:08 - Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 21:08
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H.A. yönetimindeki 10 H 9617 plakalı kamyonun sol arka lastiği, Çanakkale-İzmir kara yolunun Çoruk mevkisinde yerinden fırladı.

Karşı şeride yuvarlanan lastik önce Bağışkan Işın yönetimindeki 10 LH 028 plakalı otomobile, ardından da Burcu Kıran'ın kullandığı 54 B 3799 plakalı araca çarptı.

Kazada, Kıran'ın aracındaki Mevlüt Çobanoğlu hayatını kaybetti.

Her iki sürücü ile araçlardaki Şehriye Çobanoğlu,Yaren Zehra ve Zeynep Nihal Işın yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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