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Yaşam

Kamyonet kasasında kumar oynayan 8 kişiye 25 bin 200 lira ceza

Düzce'de, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek kamyonet kasasında kumar oynayan 8 kişiye 25 bin 200 lira para cezası uygulandı. Kamyonet trafikten men edilirken, sahibine de idari para cezası uygulandı.

AA18 Aralık 2020 Cuma 17:08 - Güncelleme: 18 Aralık 2020 Cuma 17:08
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Alınan bilgiye göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının saat 21.00'da başlamasının ardından dün Tokuşlar Mahallesi'nde park halindeki kapalı kasa kamyonetin dorsesine girenlerin olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kamyonetin kasasını kontrol ettiklerinde 8 kişinin sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek kumar oynadığını tespit etti.

Ekipler yaptıkları incelemede, içerideki ışığın dışarıya yansımaması için kamyonet kasasının özel malzemelerle kapatıldığını belirledi.

Kamyonet kasası içindeki malzemeler ile bir miktar paraya el koyan ekipler, 8 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için 3 bin 150'şer lira para cezası kesti.

Kamyonet trafikten men edilirken, sahibine de idari para cezası uygulandı.

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