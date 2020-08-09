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Yaşam

Kamyonet şarampole uçtu, 3,5 milyon arı ormana yayıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kontrolden çıkan arı kovanı yüklü kamyonet 20 metrelik şarampole uçtu. Kaza sonucu sürücü Ahmet Eren hafif yaralanırken, yaklaşık 3,5 milyon arı ise ormanlık alana yayıldı.

DHA09 Ağustos 2020 Pazar 21:57 - Güncelleme: 09 Ağustos 2020 Pazar 21:57
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Kaza, akşam saatlerinde Marmaris ilçesinin İçmeler Mahallesi ile Osmaniye Mahallesi arasındaki ormanlık yolda meydana geldi. Ahmet Eren yönetimindeki 100 arı kovanı yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 20 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada hafif yaralanan sürücü Eren 112 Acil Servis'i arayarak yardım isterken, çarpmanın şiddetiyle kovanlardan çıkan yaklaşık 3,5 milyon arı ise ormana yayıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, durumu İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Sürücü Eren sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise koruyucu kıyafetler giyerek yangın çıkma ihtimaline karşı araca ve çevresine su tuttu. Olay yerine gelerek incelemede bulunan Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nejmettin Kaya'yı koruyucu kıyafetlerle müdahale ettiği sırada çok sayıda arı soktu. Fenalaşarak bayılan Kaya, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

20 metrelik şarampolden çekici ile çıkartılan kamyonet otoparka götürülürken, uzman ekipler ise kovanları 50 metre mesafedeki ormanlık alana yerleştirildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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