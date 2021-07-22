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Yaşam

Kamyonet takla attı: 15 yaralı

Amasya'da, Terziköy Kaplıcaları'ndan dönen kamyonetin sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atarak tarlaya devrildiği kazada 15 kişi yaralandı.

DHA22 Temmuz 2021 Perşembe 21:27 - Güncelleme: 22 Temmuz 2021 Perşembe 21:27
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Kaza, saat 16.00 sıralarında merkeze bağlı Musaköy yolu üzerinde meydana geldi. C.K. yönetimindeki 05 RD 115 plakalı kamyonet, viraja hızlı girmesi sonucu direksiyon kontrolünü yitirerek takla attı, yol kenarındaki tarlaya devrildi. Diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kamyonet kasasında bulunan ve Terziköy Kaplıcaları'ndan döndükleri öğrenen A.B., S.B., A.B., Y.E.O., M.A., H.O., Y.O., H.K., A.A., S.A., B.A., B.A., H.Ç., A.S.K. ve M.A. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 14 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu, 1 kişinin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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