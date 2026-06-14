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Yaşam

Kamyonet uçuruma yuvarlandı: Karı kocadan acı haber geldi

Rize'de uçuruma yuvarlanan kamyonetteki karı koca hayatını kaybetti.

IHA14 Haziran 2026 Pazar 15:04 - Güncelleme:
Kamyonet uçuruma yuvarlandı: Karı kocadan acı haber geldi
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Kaza, Ardeşen ilçesine bağlı Bayırcık köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Altıparmak sevk ve idaresindeki 53 HR 291 plakalı kamyonet sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı.

UÇURUMA YUVARLANAN KAMYONETTEKİ KARI KOCA HAYATINI KAYBETTİ

Kazada Adem Altıparmak olay yerinde hayatını kaybederken eşi olduğu öğrenilen Fatma Altıparmak olay yerine gelen ambulansla ağır yaralı olarak Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Fatma Altıparmak burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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