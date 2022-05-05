İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2022 Perşembe / 4 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8713
  • EURO
    15,744
  • ALTIN
    906.955
  • BIST100
    2485.15
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Kan donduran cinayet! 19 yaşındaki Asiye sokak ortasında öldürüldü
Yaşam

Kan donduran cinayet! 19 yaşındaki Asiye sokak ortasında öldürüldü

Esenler'de 19 yaşındaki Asiye Atalay sokak ortasında başından silahla vurularak öldürüldü.

DHA5 Mayıs 2022 Perşembe 13:18 - Güncelleme:
ABONE OL

Genç kadının saplantılı kişi tarafından vurulduğu öne sürülürken o anlar mahalle sakinleri tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Atalay'ın sosyal medya hesabında 'Belki Başka Hayatta' mesajı dikkat çekti

"BELKİ BAŞKA HAYATTA"

Asiye Atalay, Esenler'de yaşıyordu. İddiaya göre Atalay'ın saplantılı bir kişi tarafından rahatsız ediliyordu. O kişi, dün Asiye Atalay'ın yolunu kesti. İki arasında bir süre tartışma yaşandı. Silahını çeken saldırgan, kaçmaya çalışan Asiye Atalay'ı silahla başından vurdu. 19 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. Asiye Atalay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olaydan sonra koşarak kaçan saldırgansa aranıyor. Asiye Atalay'ın sosyal medyadaki 'Belki Başka Hayatta' yazılı paylaşımı da dikkat çekti.

VURULMA ANI KAMERADA

Atalay'ın saplantılı aşığı olduğu iddia edilen kişi, elindeki silahı ile geldiği, Asiye Atalay'ın çığlık attığı, saldırganın Atalay'ın başına hedef aldığı ve ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Saldırganın Asiye Atalay yere yığıldıktan sonra koşarak uzaklaştığı anlar da cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.