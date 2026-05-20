Kan donduran gerçek! Altınları için komşusunu öldürüp yaktı

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kadının, altınlarını almak amacıyla gezdirme bahanesiyle evden çıkardığı 73 yaşındaki komşusunu öldürüp kolonya ile yaktı. Çelişkili ifadeleri ve toplanan deliller üzerine adliyeye sevk edilen Dilek D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA20 Mayıs 2026 Çarşamba 13:15 - Güncelleme:
Olay Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında Yedi Eylül Mahallesi 5508 Sokak bulunan bir şantiye alanında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; yanmış ceset ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, yanan cesedin Buca ilçesinde yaşayan Emine Dönmez'e ait olduğunu belirledi. Cesedin yanında bulunan Dilek D. isimli şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre başkalarına borcu olan Dilek D., altınları olduğunu bildiği annesinin eski komşusu Emine Dönmez'i hedef aldı. Şüpheli kadın, komşusunu gezdirme bahanesiyle otomobile bindirerek Buca ilçesinden Torbalı'ya götürdü. Dilek D.'nin burada yaşlı kadını altınları için öldürdüğü ve ardından cesedini kolonyayla yaktığı öne sürüldü.

Şüphelinin emniyette verdiği ilk ifadede cinayeti reddettiği öğrenildi. Dilek D.'nin polise verdiği ifadede, annesinin eski komşusu olan Emine Dönmez ile bir süre otomobille gezdiklerini, yaşlı kadının araçta rahatsızlanarak öksürmeye başlaması üzerine yardımcı olmak için sırtına vurduğunu, bu sırada başını çarpan kadının yaşamını yitirdiğini ve sonrasında panikleyerek cesedi yaktığını ileri sürdüğü belirtildi. Çelişkili ifadeleri ve toplanan deliller üzerine adliyeye sevk edilen Dilek D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

