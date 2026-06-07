Olay, 24 Mayıs'ta merkez Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cumali Kocabey (26) ile arkadaşı D.T. (26), sokakta yürüdükleri sırada daha önceden aralarında husumet bulunan Bişar O. (31) ile karşılaştı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tabancayla ateş açılması sonucu Cumali Kocabey sırtından, D.T. ise ayağından yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Cumali Kocabey, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. D.T. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

"550 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ, DAĞ EVİNDE YAKALANDI"

Cinayetin ardından çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, firari şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler, KGYS, PTS ve çevredeki güvenlik kameralarına ait yaklaşık 550 saatlik görüntüyü inceleyerek şüphelinin izini sürdü. Yapılan çalışmalar sonucunda Bişar O.'nun Mersin'in Toroslar ilçesine bağlı Ayvagediği Yaylası'ndaki bir dağ evinde saklandığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adrese düzenledikleri operasyonla şüpheliyi yakalayarak Adana'ya getirdi.

"ARAÇTAKİ ARIZA NEDENİYLE HUSUMET BAŞLADI"

Emniyetteki ifadesinde olayın geçmişinin araç satışına dayandığını öne süren şüpheli Bişar O.'nun, "Cumali'den otomobil almıştım. Araçta mekanik bir arıza oluştu. Bu yüzden aramızda husumet başladı. O gün de yanındaki kişiyle birlikte bana saldırınca kendimi korumak için ateş ettim" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bişar O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.