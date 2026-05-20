Kan donduran infaz: Suç makinesi cami önünde bulundu

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde Alihan Bülbül, cami önünde silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, evli ve 2 çocuk babası Bülbül'ün çeşitli suçlardan 32 kaydı olduğu öğrenildi.

IHA20 Mayıs 2026 Çarşamba 09:41 - Güncelleme:
Edinilen bilgiye göre, Kazım Karabekirpaşa Mahallesi'ndeki Hüseyin ve Sıdıka Güllüce Camii önünde bir kişinin yerde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.

CAMİ ÖNÜNDE SİLAHLA VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU

Yapılan incelemede silahla kafasından vurulan Alihan Bülbül'ün (32) hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın yanında bir tabanca da bulunurken, polis ekipleri bölgede geniş çaplı güvenlik tedbiri aldı. Olayı duyarak bölgeye gelen şahsın yakınları sinir krizi geçirdi. Cenaze, savcılık incelemesi sonrası otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, evli ve 2 çocuk babası Bülbül'ün çeşitli suçlardan 32 kaydı olduğu öğrenildi.

