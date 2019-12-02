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Kan donduran olay! Köpek çiftliğine gömerken yakalandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde acil tıp teknisyeni Hamza D. (27), tabancayla öldürdüğü Sercan Yıldırım'ın (23) cesedini köpek çiftliğine gömerken yakalandı. Olayla ilgili Hamza D. ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı.

  • DHA
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bugün saat 17.00 sıralarında Zümrüt Mahallesi Turgut Pınarı Mevkii'nde bulunan bir köpek çiftliğinde öldürülen bir kişinin cesedinin gömüleceği ihbarını aldı. Köpek çiftliğine baskın düzenleyen polis ekipleri, bahçede kimliği belirsiz bir cesedi çukur açıp gömmeye çalıştığı ileri sürülen Hamza D.'yi gözaltına aldı. Yapılan incelemede çuval içerisindeki cesedin Sercan Yıldırım'a ait olduğu ve tabancayla göğsünden vurularak öldürüldüğü tespit edildi.
 
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Hamza D. ile birlikte, Serhat Ç. Savaş Ş. ve Tolga Y.'yi gözaltına aldı. Olay yerinde yapılan detaylı incelemenin ardından Yıldırım'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Şüphelilere ait olay yerindeki iki otomobil, incelenmek üzere çekiciyle emniyet bahçesine götürüldü. İddiaya göre, gözaltına alınan şüphelilerle öldürülen Yıldırım'ın Cumartesi günü gece saatlerinde köpek çiftliğinde alkol almak için buluştuğu, bu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle aralarında çıkan tartışmanın ardından Hamza D. tarafından tabancayla öldürüldüğü ileri sürüldü. 
 
Gözaltına alınan cinayet zanlısı Hamza D.'nin polise verdiği ilk ifadesinde, Sercan Yıldırım'ı tabancayı temizlerken yanlışlıkla vurduğunu, ardından paniğe kapılarak halıya sarıp, çuvala koyduğunu söylediği öğrenildi. Hamza D.'nin Beyağaç ilçesinde acil tıp teknisyeni olarak görev yaptığı belirtildi.
 
Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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