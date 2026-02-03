Edinilen bilgiye göre, Ulukavak Mahallesi'nde ikamet eden Ali Osman Kaya, 28 Ocak günü öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü incelemelerde Kaya'nın en son Çatak Tabiat Parkı mevkiinde görüldüğü belirlendi. Bunun üzerine arama çalışmaları, AFAD ve jandarma ekiplerinin desteğiyle bölgede yoğunlaştırıldı.

Çalışmalar sonucunda Kaya'nın cansız bedeni, parçalanmış halde çöp poşetleri içerisinde dere yatağında bulundu. Bölgede yapılan taramalarda kafa kısmına ise ilk etapta ulaşılamadı. Gözaltına alınan şüpheli A.F.K.'nin ifadesi sonrası ekipler bölgede yeniden arama yaptı. Ekipler, maktule ait olduğu değerlendirilen kesik başı ormanlık alanda buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı tahkikat sonrası kesik baş, otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.