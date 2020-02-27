Kandil simidi nasıl yapılır? Kandil simidi kaç kalori? En nefis Kandil simidi tarifi

27 Şubat 2020 Perşembe 14:55 - Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 14:55

Kandil simidi nasıl yapılır? Kandil simidi kaç kalori? gibi soruların yanıtları tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştrıılıyor. Bugün kandil olması sebebiyle kandil simitleri fırınların tezgahlarındaki yerini aldılar. Çıtır çıtır lezzetiyle kandil simidi, kandil günlerinin vazgeçilmez bir lezzeti olarak biliniyor. Herkes tarafından sevilerek tüketilen kandil simidi dini günlerde evlerde yapılıp yakınlardaki komşulara, akrabalara dağıtılıyor. En nefis Kandil simidi tarifine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

KANDİL SİMİDİ NASIL YAPILIR? EN NEFİS KANDİL SİMİDİ TARİFİ

100 gram tereyağı veya margarin,

1 yumurta sarısı,

1 yumurta akı (hafifçe köpürene kadar çırpılmış)

Yarım su bardağı yoğurt,

3 çay kaşığı kabartma tozu,

1,5 çay kaşığı tuz,

1 çay kaşığı toz seker,

2,5 su bardağı un,

1 tatlı kaşığı mahlep,

Çeyrek su bardağı susam,

Çeyrek su bardağı çörek otu.

EN NEFİS KANDİL SİMİDİ TARİFİ

Susamı ve çörek otunu ayrı ayrı düz tabaklara koyup yayın. Unu, mahlep ve kabartma tozunu derin bir kabın içerisine koyup karıştırın.

Oda sıcaklığındaki yumuşak margarini bir kaba koyup tel çırpıcı yardımıyla karıştırarak pürüzsüz bir hale getirin. Yoğurt, yumurta sarısını, tuzu ve şekeri yağın olduğu kaba ekleyip karıştırın. Un mahlep ve kabartma tozunu da bu karışıma ekleyip yoğurun.

Karışım kulak memesinden biraz daha sert bir hale gelince ceviz büyüklüğünde bezeler kopartarak elinizle yuvarlayalın. Kurşun kalemden biraz daha kalın olacak biçimde uzun hamurlar yapın. Hazırladığınız bu ince uzun hamurların iki ucunu birleştirerek halka yapın.

Uçlarını birleştirdiğiniz kandil simitlerinin iki tarafını da ilk önce yumurta akına, ardından susam ve/veya çörek otuna batırın ve margarinle yağladıktan sonra un serpip silkelediğiniz tepsiye dizin.

Hazırladığımız kandil simitlerini önceden ısıtılmış 190 derece fırında 15 ile 17 dakika civarında kızarana kadar pişirin. Kandil simitlerinin dağılmamasını sağlamak için; tepsiyi fırından çıkarıp soğumaya bırakın.

KANDİL SİMİDİ KAÇ KALORİ?

Kandil simidi, yağ ve karbonhidrat içeriği yüksek bir besindir. 1 porsiyon kandil simidinde 2 adet simit bulunur. 1 adet kandil simidi için diyetinizden 1 değişim ekmek ve 2 değişim yağı azaltarak dengeleyebilirsiniz. 1 kandil simidi 334 kaloridir.