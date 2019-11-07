Kandil simidi tarifi: En güzel, en lezzetli Kandil simidi nasıl yapılır?
Yılın son kandili olan Mevlid Kandili yarın tüm Müslümanlar tarafından idrak edilecek. Hz. Muhammed'in doğum günü olan Mevlit Kandili Müslümanlar için büyük önem taşıyor. Bu kutsal geceyi hakkıyla ihya etmek isteyenler Mevlit Kandilinde neler yapılması gerektiğini araştırıyorlar. Mevlid kandilinde sevdiklerine kandil simidi dağıtmak isteyenler Kandil simidi tarifini şimdiden araştırmaya başladılar bile. En güzel, en lezzetli Kandil simidi nasıl yapılır? sorusunu sizler için yanıtladık. Mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi tarifleri sizlerle...
Yılın son kandili Mevlid Kandili için hazırlıklar başladı. Mevlid Kandili yarın tüm müslüman alemi tarafından idrak edilecek. Bu kapsamda Mevlid Kandili ile ilgili araştırmalar yoğun bir şekilde aranmaya başladı.İslam dininde çok önemli bir yeri olan Mevlid Kandili, bu yıl da huşu içerisinde idrak edilecek. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V) doğduğu gün olarak idrak edilen Mevlid Kandili'nde sevdiklerine, akrabalarına ve komşularına Kandil simidi dağıtmak isteyenler Kandil simidi tarifini araştırıyorlar. En güzel, en lezzetli Kandil simidi nasıl yapılır? sorusunu sizler için yanıtlandırdık. Mahlepli ve mahlepsiz kandil simidi tarifleri haberimizde..
KANDİL SİMİDİ TARİFİ
MAHLEPSİZ KANDİL SİMİDİ TARİFİ:
• 1 yumurta sarısı
• 2 çorba kaşığı yoğurt
• 2 çorba kaşığı üzüm sirkesi
• 1. 5 çorba kaşığı şeker
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 125 gram margarin
• Yarım çay bardağı sıvı yağ
• 2 çay kaşığı kabartma tozu
• 3 su bardağı un
Üzeri için;
• 1 yumurta beyazı
• Susam
• Çörek otu
Oda sıcaklığındaki margarin sıvı yağ sirke yoğurt tuz şeker yumurta sarısı karıştırılır ardından un ve kabartma tozu eklenir kulak memesi kıvamına gelindiğinde ceviz büyüklüğünde hamur alınır elle açılıp çay bardağı ile kesilir ortasını da şişe kapağı ile keseriz ardından yumurta beyazına ve susama bularız 180 derece de 20 dakika pişiririz. Afiyet olsun..
MAHLEPLİ KANDİL SİMİDİ TARİFİ:
• 4.5 su bardağı un
• 125 gr eritilmiş tereyağı ya da margarin
• 1 çay bardağı sıvı yağ
• 1 yumurta
• 1.5 çay bardağı sulu yerinden yoğurt
• 1 paket kabartma tozu
• 1 tatlı kaşığı mahlep
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 2 tatlı kaşığı şeker
Üzeri için;
• Yumurta
• Susam
Bir kapta ya da büyük bir kasede un ve kabartma tozu haricindeki tüm malzemeleri ekleyelim. Karışıma elenmiş unu azar azar ekleyip kabartma tozunu da ekleyelim ve yoğuralım. Kulak memesi yumuşaklığında olmalı. Yoğurduktan sonra 5 dk kadar dinlendirelim. Bu arada yumurta ve susamı kaselerde hazırlayalım. Elimizle hamura simit şekli verelim ve yumurtaya batırıp oradan da susama bulayıp yağlı kağıt serilmiş önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişirelim. Soğuyunca servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
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