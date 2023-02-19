İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2023 Pazar / 29 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8672
  • EURO
    20,1799
  • ALTIN
    1117.06
  • BIST100
    5026.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Kandilli: 3 farklı şok ile meydana gelen deprem 80 saniyeden uzun sürdü
Yaşam

Kandilli: 3 farklı şok ile meydana gelen deprem 80 saniyeden uzun sürdü

Kandilli Rasathanesi, 7,7'lik deprem için, 'Sismik dalgaların modelleme çalışmasında 04:17 depreminin 3 farklı şok ile meydana geldiği ve depremin 80 saniyeden daha uzun sürdüğü belirlenmiştir' açıklamasında bulundu.

19 Şubat 2023 Pazar 09:40 - Güncelleme:
Kandilli: 3 farklı şok ile meydana gelen deprem 80 saniyeden uzun sürdü
ABONE OL

Depremde 14'üncü güne girilirken, Kandilli Rasathanesi'nden yeni bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, 7.7 şiddetindeki ilk depreme ilişkin bilgiler yer aldı. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda şu bilgilere yer verildi:

Özellikle tüm dünyada meydana gelen büyük depremlerin (Mw>7.0) çoklu kırılma ile meydana geldiği son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarla ortaya konulmuştur.

Son 30 yıl içerisinde alet ve bilgisayar-yazılım teknolojisinin gelişmesine paralel olarak büyük depremlerin modelleme çalışmalarında çoklu kırılma yöntemi başarı ile kullanılmaktadır.

Örneğin 1999 Gölcük-Doğu Marmara Depreminde bu çalışma yapılmıştır. Buna göre KAFZ içinde kuzey kolda 6 farklı doğrultudaki kırık parçasının 45 saniye içerisinde kırıldığı, gerek depremin analizi, gerekse saha gözlemleri ile kanıtlanmıştır.

" 3 FARKLI ŞOK İLE MEYDANA GELDİ, 80 SANİYEDEN UZUN SÜRDÜ"

Aynı olgu 6 Şubat 2023 depreminde de gözlenmiştir. Sismik dalgaların modelleme çalışmasında 04.17 depreminin 3 farklı şok ile meydana geldiği ve depremin 80 saniyeden daha uzun sürdüğü belirlenmiştir.

Deprem iki taraflı kırılarak (KD-GB) doğrultulu, güneyde tek bir parçanın, KD'ya doğru ise iki parçanın kırılması ile toplamda Mw=7.7'lik bir deprem ile enerjisini boşaltmıştır.

Kısaca çoklu kırılma analizi bilimsel bir ifade olup, depremin Mw=7.7 olduğu gerçeğini değiştirmemektedir.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.