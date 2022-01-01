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Yaşam

Kangal yavru kuzunun 'süt annesi' oldu

Sivas'ın Zara ilçesinde bir işletmede yavru kuzu, annesinin haricinde Kangal çoban köpeğini de emiyor. İşletme ortağı ve Kangal köpeği yetiştiricisi Zabit Bektaş, 'Annesinin tam doyuramamasından dolayı olsa gerek Kangal'ımız koyunları koruma içgüdüsü olduğu için kuzuyu sahiplenmiş. Kangal'ımız zaten yavrulu, süt oranı yüksek bir hayvan. Kazamaz hem annesini hem de köpeği emiyor.' ifadesini kullandı.

AA1 Ocak 2022 Cumartesi 14:49 - Güncelleme: 1 Ocak 2022 Cumartesi 14:49
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Kayadibi köyünde bir hayvancılık işletmesinde yeni doğmuş kuzuyu koyunlarla aynı ahırda barınan Kangal çoban köpeği emziriyor.

Annesini de emen kuzunun Kangal'ın bulunduğu bölüme geçerek bir yaşındaki köpeği emmesi dikkat çekiyor.

İşletme ortağı ve Kangal köpeği yetiştiricisi Zabit Bektaş, AA muhabirine "Annesinin tam doyuramamasından dolayı olsa gerek Kangal'ımız koyunları koruma içgüdüsü olduğu için kuzuyu sahiplenmiş. Kangal'ımız zaten yavrulu, süt oranı yüksek bir hayvan. Kazamaz hem annesini hem de köpeği emiyor." ifadesini kullandı.

Muhtar Vedat Çelebi de "Çiftçi arkadaşımızın koyun sürüsü var. Bir gün baktık ki Kangal, yavru kuzuyu emziriyor, şaşırdık. Annelik içgüdüsü demek ki." diye konuştu.

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