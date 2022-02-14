Kanlı bir törenden aziz efsanesine! Sevgililer günü nasıl ortaya çıktı?

star.com.tr 14 Şubat 2022 Pazartesi 13:17 - Güncelleme: 14 Şubat 2022 Pazartesi 13:18

Eski bir Pagan adeti olduğuna inanılan 14 Şubat Sevgililer Günü, Roma'da kötü ruhları kovarak şehri temizlemeyi, böylelikle sağlık ve bereketi serbest bırakmayı amaçlayan, 13 Şubat'tan 15 Şubat'a kadar kutlanan çok eski bir festivaldi.

Festival, Romalıların şehrin ikiz kurucuları olan Romulus ve Remus'u bir dişi kurdun beslediğine inandıkları kutsal yeraltı mağarası olan Lupercal'da başladı ve Lupercalia Festivali olarak anılmaya başlandı.

KANLI TÖREN'DEN SEVGİLİLER GÜNÜ'NE

Romalılar bu günde, iki erkek keçi ve bir köpek kurban etmek için Lupercal'da toplanırlardı. Kanları akıtılan hayvanlardan keçiler doğurganlık için köpek ise günahlardan arınmak için kesilirdi.

Tören bittikten sonra rahipler, keçi derisini şeritler halinde keser ve kurbanın kanına batırırlardı. Daha sonra kanlı deri parçalarının hamile kalma olasılığını artıracağı inancıyla, çocuk doğurma çağındaki Romalı kadınları kelimenin tam anlamıyla kırbaçlarlardı.

Ancak 5. yüzyılın sonunda Papa I. Gelasius, 14 Şubat'ı Aziz Valentine'in onuruna Sevgililer Günü olarak ilan etti. Bu hamle doğurganlık festivali olarak kutlanan bu günü tamamen iptal etmeden "Hristiyanlaştırma" amacı güdüyordu.

AZİZ VALENTİNE KİMDİR?

Katolik Kilisesi kayıtlarında, Valentine adında en az üç aziz olduğu ve hepsinin öldürüldüğü yer alıyor. Bugüne adını veren Valentine'in hangisi olduğu hala tartışmalı bir konu.

Üç azizden biri üçüncü yüzyılda yaşamış bir Roma rahibiydi. İkinci Aziz Valentine, İtalya'nın Treni kentinden olduğu düşünülen bir piskopostu. Görünen o ki her ikisi de tarikatların sürekli taciz edildiği bir dönemde Hristiyanlara yardım ettikleri için idama mahkum edilmişler. Üçüncü Aziz Valentine'in hakkında pek bilgi olmamasına rağmen, sadece Afrika'da acı çekerek öldüğü biliniyor.

Bu güne adını veren Valentine ile ilgili efsaneler ise şöyle:

İlk efsaneye göre, bir Roma imparatorunun, bekar erkeklerin evli erkeklerden daha iyi savaşçı oldukları inancıyla evlenmelerini yasakladığını, ancak Aziz Valentine'in bu emire itaat etmeyi reddettiği ve bazı genç askerlerin evlenmelerine yardım ettiği yönünde. Bu itaatsizliği duyan imparatorun ise Azi Valentine'i idam ettiği söylenir.

Diğer bir efsanede ise hapsedilmiş bir Valentine'in, idam edilmeden önce gardiyanın kızı olduğuna inanılan genç bir kadının, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü tebrik ettiği yönünde.

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