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Kanlı biten şezlong tartışmasının ayrıntıları ortaya çıktı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde şezlong tartışması nedeniyle polis memuru Kadir Ozan Yüce´nin (28) öldüğü, işletmeci Yüksel Karabulut ile 2 kişinin yaralandığı olayın ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

  • DHA
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Edremit Narlı Mahallesi İlyada Sitesi sahil kısmında kaçak olarak büfe işleten Yüksel Karabulut, sahilin geniş bir bölümünü işgal ederek, şezlong koyup, kaçak baraka yaptı. Site sakinlerinin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayette bulunması üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kaçak barakayı yıkarak, şezlongların bir bölümünü kaldırdı. Bu duruma öfkelenen Yüksel Karabulut, iddiaya göre site sakinlerine yönelik hakaretlerde bulunarak, "Sizin yüzünüzden işyerim yıkıldı" diyerek bağırmaya başladı. Bu sırada tatil için sitedeki yazlıkta kalan İstanbul Başakşehir Güvenlik Büro Amirliği kadrosunda görevli polis memuru Kadir Ozan Yüce ile Yüksel Karabulut arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında darp edildiği öne sürülen polis memuru Yüce, sitedeki evinden tabancasını alarak havaya ateş etti.
 
ÇATIŞMA ÇIKTI, 1 ÖLÜ, 2'Sİ AĞIR 3 YARALI
 
Görgü şahitlerinin ifadesine göre Karabulut'ta silahını çıkartarak ateş atmeye başladı. İki tarafından karşılıklı birbirlerine ateş açması sonucu çatışma çıktı. Polis memuru Yüce ve Karabulut ile olay yerinde bulunan Mehmet Coşkun (64) ve Emine Yılmaz (45) kurşunların isabet etmesiyle yaralandı. Çevrede korku ve paniğe yol açan çatışmanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatışmada ağır yaralanan Yüce, hastanede yaşamını kaybederken, Karabulut ve Coşkun´un hayati tehlikeleri sürüyor. Hafif yaralanan Emine Yılmaz´ın ise hayati tehlikesi bulunmuyor. 
 
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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