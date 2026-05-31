  • Kanlı gecenin sır perdesi: İhbar sonrası evde cansız bedeni bulundu
Kanlı gecenin sır perdesi: İhbar sonrası evde cansız bedeni bulundu

Zonguldak'ta kız arkadaşının '3 kişi geldi bıçakladı' ihbarının ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri 28 yaşındaki Ercan Kolçak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Gencin kız arkadaşı ise olaydan sonra gözaltına alındı.

IHA31 Mayıs 2026 Pazar 16:57
Edinilen bilgiye göre olay merkeze bağlı Hacıali köyünde gece saatlerinde yaşandı. İddialara göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan K.Ç. eve gelen 3 kişinin erkek arkadaşı Ercan Kolçak'ı bıçaklayarak yaraladığı ihbarında bulundu.

28 YAŞINDAKİ GENÇ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları gencin bıçak darbeleri sonucu olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Kolçak'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından cenazesi ailesi tarafından hastane morgundan alınan Ercan Kolçak'ın cenazesi, öğlen namazını müteakiben öldürüldüğü evinin 200 metre yakınındaki köy mezarlığında toprağa verildi.

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri Kolçak'ın kız arkadaşı K.Ç.'yi gözaltına aldı. K.Ç.'nin jandarmadaki sorgusu sürerken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.