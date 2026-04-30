İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Nisan 2026 Perşembe / 13 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,1914
  • EURO
    52,8172
  • ALTIN
    6673.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Kanlı hesaplaşma! Polisten kaçamayınca son kurşunu kendine sıktı
Yaşam

Kanlı hesaplaşma! Polisten kaçamayınca son kurşunu kendine sıktı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, iddiaya göre, alacak verecek meselesi yüzünden iki kadını tabancayla vurarak öldüren şahıs, polis takibi sırasında yakalanacağını anlayınca silahla göğsüne ateş ederek intihar etti.

IHA30 Nisan 2026 Perşembe 10:22
ABONE OL

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Terzialiler Mahallesi, Başoğlu Sokak üzerinde bulunan bir otelin girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ecevit Cankurt (53) ile Serap Yılmaz (25) ve Hatice Yeysikan (32) arasında iddiaya göre, alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Cankurt, belinden çıkardığı tabancayla iki kadına kurşun yağdırdı.

2 KADINA KURŞUN YAĞDIRDI

Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, 25 yaşındaki Serap Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hatice Yeysikan ise doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

POLİSTEN KAÇAMAYINCA KENDİNİ VURDU

Cinayetlerin ardından otomobiliyle olay yerinden hızla uzaklaşan Ecevit Cankurt, emniyet güçleri tarafından takibe alındı. Polisin takibi sonucu sıkıştırılan Cankurt, yakalanacağını anlayınca aynı silahla kendisini göğsünden vurdu. Olay yerinde hayatını kaybeden saldırganın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Muğla Yerkesik Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.