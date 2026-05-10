  Kanlı hesaplaşmada yeni gelişme! 4 zanlı tutuklandı
Yaşam

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir kişinin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili 4 zanlı tutuklandı.

AA10 Mayıs 2026 Pazar 14:54 - Güncelleme:
Beyşehir ilçesinde Necati Sandal'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili soruşturmada kaçan 3 firari şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) düzenlediği operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Öte yandan gözaltına alınan 7 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Beyşehir Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden A.U, A.U, B.Ö. ve F.N. tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye çıkarılan diğer 2 şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

- OLAY

Yeniden Refah Partisinde mahalle başkanlığı görevini yürüttüğü öğrenilen Sandal, önceki gün Beyşehir'e bağlı Adaköy Mahallesi'nde yaşanan silahlı kavgada ağır yaralanmış, kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

