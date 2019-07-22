Kanseri yenip şampiyon oldu 

Rusya’nın başkenti Moskova’da gerçekleştirilen, 15 ülkeden 500 sporcunun katıldığı Onkoloji Olimpiyatları’nda, Türkiye’yi Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfının (LÖSEV) desteğiyle tedavi görerek iyileşen LÖSEV üyesi 10 sporcu temsil etti. Dört gün süren olimpiyat yarışmalarında sporcular koşu, yüzme, satranç, futbol, masa tenisi dallarında mücadele etti. Yarışmalarda LÖSEV’li sporcular 4 branşta 2’si altın toplam 11 madalya aldı. Türkiye’yi Moskova’da başarıyla temsil eden Berat Eren Kahya, yüzme sporunun kendisine ruhen ve bedenen çok faydalı olduğunu belirtti. Genç şampiyonun babası Ali Kahya da oğlunun hastalığı yenme sürecinde sporun büyük katkısı olduğunu ifade etti.