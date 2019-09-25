24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6976
  • 6,2702
  • 279.213
  • 101859
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

'Kantindeki ekmekten uyuşturucu çıktı' iddiası okulu karıştırdı

SULTANGAZİ'de ilkokulda bir öğrencinin kantinden aldığı sandviçi yerken bayılması üzerine ortalığa atılan dedikodu kısa sürede yayıldı. Epilepsi hastası olduğu belirtilen öğrencinin ekmekten çıkan uyuşturucu nedeniyle bayıldığı iddia eden kişi hakkında okul yönetimi suç duyurusunda bulundu.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay  Sultangazi Eski Habipler Mahallesi'nde bulunan bir ilköğretim okulunda yaşandı. Öğrencilerden biri kantinden aldığı sandviçi yerken bayıldı. Epilepsi hastası olduğu belirtilen öğrenci olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak bir velinin iddiası ortalığı karıştırdı. Bu kişi, çocuğun sandviçteki uyuşturucunun etkisiyle bayıldığını öne sürdü. Söylenti kısa sürede yayıldı. Polis okulda inceleme yaptı. Ancak iddianın yalan olduğu anlaşıldı. Sosyal medyada da yayılan iddia üzerine okul yönetimi, veli hakkında suç duyurusunda bulundu.
 
İlçe milli eğitim müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Okul kantinlerimiz okullarda kurmuş olduğumuz komisyonlarımız tarafından her ay denetlenmektedir. İlçe tarım müdürlüğümüz tarafından okul kantinlerimiz yılda iki defa denetlenmektedir. Okul kantinlerimizde Bakanlığımızın belirlediği ürünler dışında her hangi bir ürün satılmamaktadır. Olay tamamen asılsızca yapılan bir ihbardır" denildi.

Haydarpaşa Garı´nın simgesiydi! Yeniden monte edildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Siyonist İsrail güçleri, Filistin'in Kudüs Bakanı'nı gözaltına aldı

Siyonist İsrail güçleri, Filistin'in Kudüs Bakanı'nı gözaltına aldı

Bakanlık duyurdu! Örgüte 'üst düzey' darbe

Bakanlık duyurdu! Örgüte 'üst düzey' darbe

Çarpıcı yorum: ABD, Sisi'yi gözden çıkarmış olabilir

Çarpıcı yorum: ABD, Sisi'yi gözden çıkarmış olabilir

Avcı için 3 ihtimal masada

Avcı için 3 ihtimal masada

Pencerede çığlık atan genç kadını evden böyle çekip aldı

Pencerede çığlık atan genç kadını evden böyle çekip aldı

Sağlık Bakanlığı harekete geçti: O sitelere ceza yağdı

Sağlık Bakanlığı harekete geçti: O sitelere ceza yağdı

'Cemal Kaşıkçı’yı biz değil ajanlarımız öldürdü'

'Cemal Kaşıkçı’yı biz değil ajanlarımız öldürdü'

Türkiye tahminleri tutmuştu... Korkutan deprem uyarısı

Türkiye tahminleri tutmuştu... Korkutan deprem uyarısı
 

POPÜLER HABERLER

´´Müslümanların merkezi liderliğe ihtiyacı var´´ dedi, Türkiye´yi işaret etti

´´Müslümanların merkezi liderliğe ihtiyacı var´´ dedi, Türkiye´yi işaret etti

Kış aylarının vazgeçilmezi: Geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor

Kış aylarının vazgeçilmezi: Geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor

Keşfedenler gizemli şekilde ölmüştü! 'Lanet'e rağmen gün yüzüne çıkarıldı

Keşfedenler gizemli şekilde ölmüştü! 'Lanet'e rağmen gün yüzüne çıkarıldı

Beşiktaş'ta Fikret Orman dönemi nasıl geçti?

Beşiktaş'ta Fikret Orman dönemi nasıl geçti?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA