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Kapadokya’da 2 bin 200 yıllık lahit bulundu

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde Roma döneminden kalma 2 bin 200 yıllık mermer lahit bulundu.

  • İHA
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Gülşehir ilçesine bağlı Alemli köyünde bir arazide toprak içinde gömülü lahit bulundu. Gülşehir Belediyesi ve Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından toprak içerisinde gömülü lahit yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından çıkartıldı. Gülşehir Belediyesi kepçesi tarafından kamyona koyulan lahit, incelenmek üzere Nevşehir Müze Müdürlüğü’ne getirildi.
 
Gülşehir’in Alemli köyünde bulunan Lahit’in Roma döneminden kalma ve 2 bin 200 yıllık olduğu öğrenildi.
 
Öte yandan, Müze Müdürlüğüne kamyon içerisinde getirilen lahiti görmek isteyen meraklı vatandaşların kamyon kasasına çıkması dikkatlerden kaçmadı.
 

“KAPADOKYA’DA İKİNCİ KEZ MERMER LAHİT BULUNDU”

 
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde bugüne kadar bulunan ikinci mermer lahit olma özelliğini taşıyan lahit Müze Müdürlüğüne getirilirken, bölgede ilk mermer lahit 1991 yılında bulunmuştu. İlk mermer lahitin bölgede 28 yıl önce bulunmasının ardından ikinci kez mermer lahit bulunması heyecan oluşturdu.

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