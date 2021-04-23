İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Nisan 2021 Cuma / 11 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,315
  • EURO
    10,0313
  • ALTIN
    476.851
  • BIST100
    1345.15
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu
Yaşam

Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu

Kapadokya'da, sıcak hava balonları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle uçtu.

AA23 Nisan 2021 Cuma 07:52 - Güncelleme: 23 Nisan 2021 Cuma 07:53
ABONE OL

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesindeki peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastır, yer altı yerleşim merkezleri ve çeşitli tur etkinlikleriyle bilinen Kapadokya bölgesindeki sıcak hava balonlarının sepetlerine bu sabah uçuş öncesi Atatürk posterleri ve Türk bayrakları asıldı.

Yerli ve yabancı turistlerin, manzarayı gökyüzünden izlemelerine imkan sunan sıcak hava balonları, yapılan hazırlıkların ardından Göreme beldesindeki Kılıçlar Vadisi'nden peş peşe gökyüzüne yükseldi.

Gün doğumu vaktinde gerçekleştirilen tur etkinliği yaklaşık bir saat sürdü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.