Romanya'da ağızları açık bırakan bir keşif gerçekleşti. Yıllarca kapı tutucu olarak kullanılan taşın milyon dolarlık bir değere sahip kehribar olduğu belirlendi.



İsmi açıklanmayan yaşlı kadın, 3,5 kilo ağırlığındaki kehribar parçasını, Romanya'nın başkenti Bükreş'e 160 kilometre uzaklıktaki Colti köyündeki evinin yakınındaki bir dere yatağında buldu.

"KAPI TUTUCU" TAŞ MİLYON DOLARLIK ÇIKTI

Yaşlı kadın milyon dolarlık kehribar parçasını yıllarca kapı dayanağı olarak kullandı.

Kehribar parçası, 1991 yılında kadının ölümünden sonra mülkü miras alan akrabasının dikkatini çekti.



Taşın değerli olabileceğine düşünen adamın şüpheleri doğru çıktı. Adam parçayı Romanya devletine sattı.

Buzau İl Müzesi'nin koruması altında olduğunu belirtilen taş için uzmanlara danışıldı.

Araştırmalar sonrası keşfin dünyadaki en büyük bozulmamış kehribar parçalarından biri olduğu ortaya çıktı.

Uzmanlar kehribarın 38,5 ila 70 milyon yıl arasında bir yaşta olduğunu doğruladı.

Müze müdürü keşfin hem bilimsel hem de müze düzeyinde büyük önem taşıdığını belirterek, eserin değerini "hesaplanamaz" olarak niteledi.