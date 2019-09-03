Kaptan Amerika: Kış Askeri konusu ne? Kaptan Amerika: Kış Askeri filmi oyuncuları kimler? sorularının yanıtları merak ediliyor. Bu akşam Kanal D ekranlarında saat 20:00'da izleyicilerin karşısına çıkacak olan Kaptan Amerika: Kış Askeri filmi izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatacak. 11 Nisan 2014 yılında vizyona giren Kaptan Amerika: Kış Askeri filminin yönetmen koltuğunda Anthony Russo ve Joe Russo oturuyor. Kaptan Amerika: Kış Askeri filmi hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik..

KAPTAN AMERİKA: KIŞ ASKERİ KONUSU NE?

"Kaptan Amerika: İlk Yenilmez" seyircileri Marvel çizgi evrenin ilk yıllarına götürmüştü. Yenilmez kahramanımız günümüzde geçen bir devam filmiyle geri dönüyor. Steve Rogers, Nick Fury ve gizli SHIELD örgütü ile işbirliğini koruyarak modern dünyaya ayak uydurmaya çalışıyor. Devam filminde öykü bu sefer sosyalist dönem Rusya'sına uzanıyor. SSCB döneminde özel kuvvetler içerisinde yetiştirilen ve Winter Soldier (Kış Askeri) adı verilen bir adam aslında tam bir ölüm makinasıdır. Rusya tarafından donmuş bir gölde bulunur ve önüne çıkan her şeyi yerle bir etmeye kararlıdır.

Kaptan Amerika yanına Falcon'u ve Kara Dul'u da alarak güç birliği yapar ve soğuk diyarlardan gelen bu düşmana karşı büyük bir mücadeleye girer.

KAPTAN AMERİKA: KIŞ ASKERİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Kaptan Amerika: Kış Askeri filmi oyuncu kadrosu şöyle; Chris Evans, Samuel L. Jackson, Scarlett Johansson, Robert Redford, Sebastian Stan