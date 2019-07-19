Kaptan Aybike'den iş adamına şantaj!

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran Akpınar, dilekçesinde şöyle dedi: “KKTC’de yaşamaktan sıkılan Aybike, İstanbul’a taşınınca boş olan evimde konakladı. 2015’ten beri beni ekonomik olarak sömürdü. Sürekli para istedi. Para alamayınca kredi kartlarımı izinsiz kullandı. Dahada da ileri giderek oturması için müsaade ettiğim evi kendisine verip otomobil almamı istedi. Evliliğimin olumsuz etkileneceği ve itibar kaybına uğrayacağım korkusuyla çoğunluk hissesine sahip olduğum şirketi 2017’de Yanar’a devrettim.”

Akşam'ın haberine göre, Türkiye’nin en genç kadın kaptanı olarak bilinen Yanar hakkında ‘tehdit’, ‘şantaj’, ‘yağma’ ve ‘hakaret’ suçlarından 7 ayrı soruşturma açıldığını belirten Akpınar, dilekçesinde “Mahkemeden 5 kez korunma kararı aldırdım. Bunlar da Aybike’yi durdurmaya yetmedi. Tüm bu süreç beni son derece yıpratmış ve psikolojimi bozmuştur” dedi. Akpınar, tüm bu nedenlerle 500 bin lira maddi, 500 bin lira da manevi tazminat talep etti.